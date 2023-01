PBBM ilalako Maharlika Fund sa Switzerland

Dadalhin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Davos, Switzerland ang isyu ng Maharlika Fund sa kanyang pagdalo sa limang araw na World Economic Forum.

Sa pre-departure briefing sa Malacañang nitong Huwebes, sinabi ni Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary Carlos Sorreta na mismong ang pangulo ang nagmungkahi na ilatag sa business leader¬s sa buong mundo ang Sovereign Investment Fund na isinusulong sa Kongreso na sinang-ayunan naman nito.

Binigyan aniya ng briefing ang Presidente patungkol sa WEF nitong Huwebes nang umaga at isa sa mga napag-usapan ang hinggil sa Maharlika Fund na nais nitong matalakay sa mga dadalo sa pandaigdigang forum.

“At the briefing this morning, the president said that we are developing all these excellent fundamentals, and there’s much that we can offer investors, and he said ‘You know, let’s talk about the Sovereign Wealth Fund that’s being set up.’ And I agree completely with the President,” ani Sorreta.

Sinabi ng opisyal na tanging si Pangulong Marcos lamang ang lider sa ASEAN na dadalo sa WEF at hindi lamang ang Pilipinas ang ikakatawan nito kundi ang ASEAN region at East Asia Region sa dadaluhang forum. (Aileen Taliping)