OFW sibuyas pasalubong imbes tsokolate

Sa panahon ngayon, diskarte at utak ang labanan para maka-survive. Tulad na lamang ng isang Pinay overseas Filipino worker (OFW) na imbes chocolate ang iuwi sa pamilya ay sibuyas ang binili.

Siya si April Manuel mula San Pablo City, Laguna. Humigit-kumulang 15 taon na siyang nagtatrabaho sa United Arab Emirates (UAE) bilang OFW at mula noon ay hilig niya na talagang mag-uwi ng iba’t ibang gulay sa Pinas.

Pagbabahagi niya sa panayam ng Filipino Times, “It all started sa pagbili ng lemons tuwing uuwi ng Pinas. Siguro it was a routine na mga 10 years ago pa. As we all know, kung meron mang available na lemons sa ‘Pinas, ito ay sobrang mahal. Then it was I think year 2019 during the pandemic that we added siling labuyo sa baggage kasi the price of sili was really pricey na umabot daw ng P1000 per kg.”

Aniya, “Funny, pero nag-uuwi na kami ng onions even before na mag-trend sya sa social media. Simply because the onions here are quite large and makinis, maganda ang quality ng sibuyas, nakakatuwa talagang magdala. We even taught our kids to bring some kapag nagbabakasyon sila sa UAE during school break.”

Bukod dito, naging factor din umano ang quality ng mga produkto sa UAE kaya naman ito ang bet na bet niyang ipasalubong.

Nagbigay naman ng tip si April sa mga kapwa niyang OFW.

“Definitely magdala ng sibuyas kasi it is very handy naman and worth to carry. Kung ginagawa na namin sya noon, ngayon pa kaya na parang ginto na daw ang presyo ng sibuyas. Truth na hindi na chocolates ang magpapasaya sa pamilya, onions na! Just make sure you wrap it well para di mahawa ang amoy sa ibang laman ng bagahe. As much as possible we put it aside along with other commodities in a box, separate from our personal items and belongings. Best gamitin yung similar to small balikbayan box. (Moises Caleon)