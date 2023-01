Nag-‘Darna’ sa Miss U: Jane kinabog ng Pinay beauty queen sa New Orleans

Puro wow, amazing ang komento ng mga netizen sa Miss Universe national costume ni Celeste Cortesi sa preliminary night ng Miss Universe 2022 sa New Orleans.

Sa halip na Filipiniana o anumang cultural heritage ng Pilipinas ang inirampa ng Pinay-Italian beauty, ang iconic super heroine ng mga Pinoy na “Darna” ang ipinakita niya sa buong mundo.

Naka-2 piece red and gold ensemble si Celeste na gaya ng kay “Darna” at nilagyan ito ng gold round halo sa kanyang likuran na may mga star.

Sa tweet ng @missuniverse, napahanga ito at sinabing, “The red and gold is amazing! Wow…”

Kinabaliw rin ng mga Pinoy fan ang sorpresa ni Celeste at ng kanyang team sa national costume prelim round.

@supernegatrona, “Quingina subukan niyo ngayong umalma sa aming nag-iisang Darna! Koronahan na yan!”

@TonAmour_Yhen, “Huiii totoo pala na Darna talaga ang NatCos?”

@2002Lynue, “Ding ang Korona!! Ibigigay muna!! Darna!!”

@glai1998, “kabogggg gandaa!” (Rey Pumaloy)