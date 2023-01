Michelle Morente pumirma sa PLDT High Speed Hitters

INANUNSIYO na ng PLDT High Speed Hitters ang pagkuha kay outside hitter Michelle Morente sa 2023 season ng Premier Volleyball League (PVL) Open Conference simula Pebrero.

Makakapagbigay ng panibagong pwersa ang 28-anyos na dating manlalaro ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers at Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles sa High Speed Hitters na gagabayan nina champion coach Rald Ricafort at Arnold Laniog na kalilipat lang galing ng Petro Gazz Angels.

Huling beses naglaro ang 5-foot-4 spiker sa Philippine Army Lady Troopers sa Invitational Conference, habang nasilayan rin ito sa Tuguegarao Perlas Spikers at F2 Logistics Cargo Movers.

“A new asset to the team. Welcome to the PLDT High Speed Hitters, Momo!” ayon sa inilabas na pahayag ng team sa social media post.

Kasabay ni Morente na pumirma ng kontrata sa High Speed Hitters si dating University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses opposite hitter Ysa Jimenez. u

Pupunuan nila ang posisyong iniwan nina hitter Toni Rose Basas, Heather Guino-o at Eli Soyud upang makasama sina playmaker at team captain Rhea Dimaculangan, middle blockers Dell Palomata, Mika Reyes, Jules Samonte, Erika Mae Santos, Kath Arado at Fiola Mae Ceballos. (Gerard Arce)