Mga senior citizen nganga sa dagdag-pensyon

Hindi umano kasali ang dagdag na P500 pensyon ng mga mahihirap na senior citizen sa 2023 General Appropriations Act.

Ayon kay House Committee on Senior Citizens chairperson Rodolfo Ordanes hindi kasali sa popondohan ngayong taon ang Republic Act 11916 na nagtataas sa buwanang pensyon ng mga mahihirap na senior citizen sa P1,000.

“We renew our campaign for the P1000 social pension by appealing to Budget Secretary Amenah Pangandaman to include full funding of RA 11916 in the next budget,” sabi ni Ordanes.

Naisabatas ang RA 11916 ilang linggo bago naisumite sa Kongreso ang panukalang budget para sa 2023.

Maaari umanong humirit ng supplemental budget para maipatupad ang dagdag na pensyon ngayong taon subalit dedepende umano ito sa kikitain ng gobyerno. (Billy Begas/Eralyn Prado)