Mga Pinoy iyakan: Celeste inirampa mga batang Marawi sa Miss U

dondon sermino

Sa wakas nagkita na rin ang nanay (Maria Luisa Rabimbi), at boyfriend (football player Mathew Custodio) ni Celeste Cortesi sa 71st Miss Universe preliminary competition sa New Orleans, Louisiana.

Mapapanood din nang live ang kompetisyon ngayong January 15 (Sunday) simula 9 AM sa A2Z Channel 11 sa free TV, sa Kapamilya Channel at Metro Channel sa cable TV, o online sa iWantTFC.

Anyway, mapapanood sa mga social media post ni Dyan Castillejo ng ABS-CBN ang pagkikita ng dyowa at nanay ni Celeste, sa mismong event ng Miss Universe.

First time nga raw nilang magkita, sabi na rin ng ina ni Celeste. Nagbeso-beso nga ang dalawa.

“Look who arrives straight from the plane, Matthew, and Mommy!

“Firs time niyo mommy?” tanong ni Dyan sa nanay ni Celeste.

“Oo,” sabi naman ni Mommy Celeste.

“Support system complete!” sabi ni Dyan na tuwang-tuwa at kilig na kilig sa pagkikita ng mag-future mother in law.

Ang bongga nga ng mga Twitter post ni Dyan, dahil par aka na ring nanonood ng Miss Universe preliminary ng live, ha!

Anyway, pasabog nga agad ang performance ni Celeste sa Miss Universe, lalo na sa swimsuit competition, na sabi nga ay smooth na smooth ang pagrampa, pag-alagwa ng balakang, at pagkaganda-ganda rin ng kanyang ayos.

At siyempre, bongga rin ang cape na suot niya sa swimsuit competition, na kung saan ay naglalaman ng mga karanasan niya noong magpunta siya sa Marawi para sa outreach program na ‘Save the Children’. Ang mga kamay ng mga bata sa Marawi ang nakamarka sa naturang cape.

Heto nga ang chika ng mga netizen:

“Very symbolic. Children’s hands now reach the Universe.”

“I’m so touched by this. Love you Miss Universe Philippines. You really thought something meaningful for this competition.”

“Umiiyak ako at the moment.”

“Thank you for brining them in the stage with you. Go bring back the 5th crown.”

“Simple cape with powerful message indeed.”

“OMG this made me cry. Thanks for representing the children in the Philippines.”

‘Yun nga, ang daming pinaiyak ni Celeste sa ginawa niyang `yon, na sa halip na ang mga magagandang tanawin ang ilagay sa kanyang cape sa pagrampa niya sa Miss Universe, ang mga kamay ng mga bata sa Marawi ang naisip niya.

Napakalaki ng puso niya, di ba?