Magkasama sa Batangas? McCoy, Elisse pinaplantsa ang relasyon

Naku, Dondon (my dear editor), no show si McCoy de Leon sa thanksgiving party na ibinigay ng Viva Films para sa cast and director ng number one 2022 Metro Manila Film Festival movie na ‘Deleter’.

Ang new Box-office cum Horror Queen na si Nadine Lustre, si Jeffrey Hidalgo at Louise delos Reyes, pati si Direk Mikhail Red, lang ang sumipot.

May isang taga-VAA (Viva Artists Agency, Inc.) ako na tinanong kung bakit ‘umiwas’ si McCoy sa nasabing event?

“Nasa Batangas kasi,” sey nito.

Hmph! Obvious naman na hindi nagpunta sa event ng ‘Deleter’ si McCoy dahil umiwas ito na matanong tungkol sa hiwalayan nila ni Elisse Joson.

“Malay natin, baka hindi pa lang ready na magsalita. Kasi may ibang narinig ako. Mukhang inaayos nila. Baka nga naayos na at hindi pa lang ready na magkuwento,” chika pa ng kausap namin.

Hmph! Posible nga kaya na nagkaayos na sina McCoy at Elisse? Hindi naman siguro imposible ‘yon lalo na at may anak sila, si Felize.

Naku, kung true ang chikang ito, tiyak na kikiligin ang mga fan nina McCoy at Elisse na hindi matanggap ang hiwalayan ng dalawa.

What do you think, Dondon?

At least, good news ito kung sakaling hindi fake news, ‘noh?!

Anyway, wala man si McCoy sa thanksgiving party ng ‘Deleter’, masaya naman sina Nadine, Jeffrey, Louise at Direk Mikhail na nakasama nila ang entertainment press sa pagse-celebrate ng tagumpay ng kanilang 2022 MMFF movie.

Masaya ring ibinalita ng mga taga-Viva Films na showing pa rin ang ‘Deleter’ at patuloy itong kumikita sa takilya, huh!

So bongga!

‘Maid in Malacanang’ naka-P750M na

Kung number 1 movie sa 2022 MMFF ang ‘Deleter’ at number naman sila sa lahat ng mga ipinalabas sa mga sinehan, ang ‘Maid in Malacañang’ din ng Viva Films ang nasa number 1 position.

Naka-P750 million pesos na kasi ang worldwide gross ng pelikulang pinagbidahan nina Cesar Montano, Cristine Reyes, Diego Loyzaga, Ella Cruz at Ruffa Gutierrez.

Dito sa atin, naka-P440 million pesos ang ‘Maid in Malacañang’.

So bongga!