LA Tenorio misteryoso iniindang sakit ng tiyan

Game 7 sa Linggo: (Philippine Arena)

5:45pm — Bay Area vs Ginebra

(Serye tabla, 3-3)

KAHIT may iniindang abdominal strain, naglaro si LA Tenorio sa Game 6 ng PBA Commissioner’s Cup Finals nitong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Natalo ang Ginebra sa Bay Area 87-84 at napuwersa ang decider sa Linggo sa Philippine Arena sa Bocaue.

Pigil ang minuto ng ‘Tinyente’ ng Gins, pati siya ay nahihiwagaan sa iniinda.

“HIndi naman siya talagang (masakit), … ‘yung every time maglalakad masakit? Hindi ganu’n,” anang 38-year-old playmaker. “Weird, eh. May movement na talagang sobrang sakit lang.”

Naka-18 minutes, 30 seconds lang si Tenorio, walang pumasok sa limang tira lahat mula sa labas ng arc at may tig-isang rebound, assists at steal.

Tuloy ang Ironman streak ni Tenorio, nilista ang 737th straight game sapol nang pumasok sa liga noong 2006.

“Hopefully on Sunday recovered na ako,” dagdag niya.

Inagaw pa ng Gin Kings ang trangko at umabante ng pito sa kalagitnaan ng fourth pero inalat sa dulo. (Vladi Eduarte)