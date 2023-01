‘Kumander’ ni lodi bet ng mga barako

SANA ALL!

Ito ang bukambibig ng mga barakong miron sa katayuan ngayon ng super sikat na sports personality.

Bukod kasi sa mayaman na ito, elite level din ito sa larangan ng palakasan na kanyang ginagalawan.

Kahit saang umpukan ng mga barako, tiyak kasama ang pangalan ni atleta sa mga pinupuri dahil sobrang galing talaga.

Pero hindi lang ito ang kinaiinggitan ng mga barako, pati ang super seksi, hanep sa kinis at yummy na kagandahan ng kanyang esmi ay pinagpapantasyahan na rin ng mga lokong fan nito.

Kainggit much!

Pang-Miss Universe ba naman sa face value si kumander ni atleta, at super bango pa raw ayon sa mga pilyong barako.

Minsang naglaro daw ang team ni atleta, ang mga mokong, hindi sa game nakatutok kundi sa asawa nito na madalas manood ng kanyang laban.

Talaga nga naman, katakam-takam daw kasi si misis.

Pintahan n’yo na mga ka-BLINDSIDE!

Si sikat na sports personality ay naglalaro sa team na nakakapagpasakit ng ulo kapag nasobrahan ka.

May inisyal itong ‘BS’ as in ‘Boy Swerte’. (Ferdz Delos Santos)