Huli pero hindi kulong! Myla Pablo naispatan sa praktis ng F2 Logistics

MAS nagkaroon ng linaw ang mga ispekulasyon sa paglipat ni two-time conference MVP Myla Pablo sa F2 Logistics Cargo Movers kasunod ng lumabas na larawan kahapon kasama ang koponan sa katatapos lang na ensayo.

Ilang linggong napaisip ang mga miron sa hakbang ng 29-anyos na dating outside hitter ng Petro Gazz Angels, na nito lamang nagdaang Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference ay naipagtanggol ang kanilang titulo laban sa Cignal HD Spikers.

Bagaman wala pang kumpirmasyon at opisyal na anunsiyo, ilang mapagkakatiwalaang source ang nagsabing mapapabilang na ang dating National University (NU) Lady Bulldogs at second best outside hitter ng nagdaang kumperensya sa Cargo Movers.

Nagtapos na ang kontrata ni Pablo sa Petro Gazz at hindi na umano ito nag-renew sa koponan.

Makikita rin sa naturang litrato ang pagbabalik ni two-time UAAP Finals MVP at four-time UAAP champion na dating F2 team captain Cha Cruz-Behag na muling kasama sa mga ensayo ng koponan.

“Ang galing nakuha na niya iyung goal niya na RDJ (Ramil de Jesus) system,” saad ng isang fan na nagpadala ng mensahe sa isang Facebook post, habang tuwang-tuwa naman ang isa pang fan na sinabing; “Yes my lodi napasama na sa mga lodi kong team.”

Sakaling pormal na makapasok si Pablo sa Cargo Movers, paniguradong mas mabibigyan nito ng karagdagang pwersa ang koponan sa kawalan ni Filipino-American Kalei Mau, na kasalukuyang import sa ibang bansa, gayundin ang pagkawala nina Chloe Cortez, Tin Tiamzon at Des Clemente.

Magiging mas solido ang koponan kasama ni Pablo sina team captain Aby Marano, Kim Fajardo, Shola Alvarez, Ivy Lacsina, Dawn Macandili, Elaine Kasilag, Ara Galang, Iris Tolenada at ang pananatili nina Majoy Baron at Kim Kianna Dy.

Noong nagdaang Reinforced Conference, kinapos ang F2 na makapasok sa semifinals nang tumapos ito sa ikalimang pwesto bitbit ang maaasahan at beteranong import na si Lindsay Stalzer, habang sixth place lang sila sa Open at hindi naglaro sa Invitational Conference. (Gerard Arce)