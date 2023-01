Hombre papatungan ni jockey Oneal Cortez

SASALANG si Hombre sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Inaasahang mapapalaban si Hombre, na rerendahan ni class A jockey Oneal Cortez, kontra pitong tigasing batang kabayo sa distansyang 1,200 metro.

Ayon sa komento ng mga karerista sa social media, posibleng magbigay ng magandang laban kay Hombre si Music Lover na sasakyan naman ni Kelvin Abobo na isa ring class A rider.

Nakalaan ang added prize na P20,000 para sa winning horse owner, ang ibang kalahok ay sina Quarantine, Ark Of Gold, Steal Away, Mount Timbak, Mystic at Kingwash Koh.

Pakakawalan sa race 2 ang nasabing karera, iyon din ang simula ng Pick 6.

May pitong karera ang ilalarga ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI), lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom). (Elech Dawa)