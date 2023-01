Giannis Antetokounmpo diyeta sa opensa vs Atlanta

GANADO sina Jrue Holiday at Brook Lopez, hindi na kinailangang pumukpok sa opensa si Giannis Antetokounmpo at tinalo ng Milwaukee ang Atlanta 114-105 Miyerkoles ng gabi.

Umiskor si Holiday ng 27, may 20 points at 12 rebounds si Lopez. Nag-ambag ng 13 markers at 10 rebounds si Bobby Portis.

Naka-10 bitaw lang si Antetokounmpo, tatlo ang pumasok tungo sa 7 points.

Sa ibang aspeto ng laro siya gumana – 18 rebounds at 10 assists.

Wala sina Trae Young (illness) at Clint Capela (strained right calf) pero binura ng Hawks ang 24-point deficit sa third para ibuhol sa 101-101 sa fastbreak layup ni John Collins.

Sa unang pagkakataon sa laro ay inagaw ng Atlanta ang lead 103-101 sa pull-up jumper ni Bogdan Bogdanovic 3:12 pa pero agad sumagot ng 3-pointer si Lopez na nagsindi sa 10-0 run ng Bucks at tumiklop na ang pakpak ng Hawks.

Sumalida ng 22 points si Bogdanovic, may 16 si De’Andre Hunter sa Atlanta. (Vladi Eduarte)