Domantas Sabonis, Sacramento pinagulong Houston Rockets

MULA sa dikitang first three quarters, kumalas sa fourth ang Sacramento para pagulungin ang bisitang Houston 135-115 Miyerkoles ng gabi sa Golden 1 Center.

Pinaglaruan ni Domantas Sabonis ang triple-double sa kinamadang 25 points, 14 rebounds at 9 assists para pangunahan ang atake ng Kings.

Nagdagdag si De’Aaron Fox ng 24 points at 9 assists.

Bumida sa ratsada ng Sacramento si Trey Lyles nang ilista ang 15 sa kanyang 20 points off the bench sa final 12 minutes. Tumapos ng tig-16 sina Keegan Murray at Harrison Barnes.

Namusyaw ang 26 points ni Jalen Green at 21 ni Kenyon Martin Jr. sa Rockets.

Nilista ni Alperen Sengun, 20, ang pangalan bilang pinakabatang nagsumite ng triple-double sa nilistang 10 points, 10 rebounds at 10 assists.

Natapos ang third na nasa unahan pa ang Houston 95-94 pero nang agawin ng Sacramento ang lead 98-96 sa basket ni Fox ay hindi na nabawi ng Rockets.

Inari ng Kings ang fourth quarter 41-20. (Vladi Eduarte)