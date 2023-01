Dolly ‘Best Dressed’ sa Golden Globes

Hindi man nanalo sa Golden Globes sa kategoryang best supporting actress, dahil nakuha nga ng “Wakanda Forever” star na si Angela Bassett ang trope, nag-iwan pa rin ng marka ang Pinay actress na si Dolly De Leon sa Hollywood at international scene.

Pumangatlo si Dolly sa “Best Dressed Stars” ng Golden Globes mula sa fashion review ng Harper’s Bazaar website.

Labing-apat lang na star ang pinili ng Golden Globes at natatangi si Dolly sa nabigyan ng espasyo sa feature ng manunulat na si Tara Gonzales dahil pagsusuot ng singsing ng international acclaimed star sa ibabaw ng kanyang guwantes.

Sabi pa ng writer, “And while statement necklaces were noticeably absent, our new favorite red-carpet accessory styling has emerged: wearing rings over your globes like Natasha Lyonne and Dolly De Leon.”

Nangunguna sa listahan ng Best Dressed Stars ng Harper’s Bazaar ay si “Wakanda Forever” lead actress Leticia Wright, pangalawa si Margot Robbie, at pangatlo si Dolly.

Si Oliver Tolentino ang gumawa ng gown ni Dolly. (Rey Pumaloy)