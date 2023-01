DFA bad trip sa hirit na Marcos-Zelensky phone call

Dismayado ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa naging aksiyon ng Ukraine na idaan sa ibang pamahalaan ang pagnanais ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makausap si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Sa departure briefing sa Malacañang, sinabi ni DFA Undersecretary Carlos Sorreta na hindi magandang diplomatic practice ang ginawa ng Charge d’ Affaires ng Ukraine na nakatalaga sa Malaysia na ipagwagwagan sa media ang pagnanais ng kanyang presidente na makausap ang pangulo ng Pilipinas.

Mayroon aniyang sinusunod na diplomatic process ang mga ganitong hakbang sa halip na idaan sa media ang kagustuhang makausap ni Zelensky si Pangulong Marcos.

“We don’t really appreciate when these things are done. These things are arranged, talking points are discussed – there’s a pre-discussion. It’s not good diplomatic practice to do it the way he did. I think I will leave it at that,” ani Sorreta. (Aileen Taliping)