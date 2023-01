Deniece binutata sa balik-selda kay Vhong

Pinagtibay ng Taguig city regional trial Court (RTC) ang nauna nitong desisyon na makapag-piyansa ang television host na si Ferdinand “Vhong” H. Navarro sa kasong panggagahasa na isinampa laban sa kanya ng modelong si Deniece Millinete Cornejo.

Sa isang desisyon, sinabi ni RTC Branch 69 Judge Lorali Cruz Datahan na ibinasura ng korte ang mosyon ni Cornejo na bawiin ang piyansa at ibalik sa kulungan ang komedyante dahil sa kakulangan ng merito.

Iginiit ni Cornejo na hindi dapat makalaya si Navarro dahil walang piyansa ang kasong panggagahasa.

Samantala, bigo rin ang kampo ng modelo sa hirit nito na mag-inhibit si Datahan sa paghawak sa kaso dahil sa umano’y pagiging biased nito pabor kay Navarro.

Noong Disyembre 5, 2022, pinaboran ni Datahan ang kahilingan ng kampo ni Navarro na pansamantala itong makalaya sa piyansang P1 milyon.

“Paulit-ulit, binigyang-diin ng Korte Suprema na ang mga aksyong kriminal ay dapat usigin sa ilalim ng direksyon at kontrol ng tagausig,” ayon pa sa desisyon ng korte.

Tinukoy din ng hukom ang isang desisyon ng High Tribunal na nagsasaad na ‘walang legal na personalidad ang isang pribadong partido para usigin ang aspetong kriminal ng isang kaso dahil ang sambayanang Filipino o ‘People of the Philippines’ ang tunay na partido o interes ng kaso.. Ang kasong kriminal ay dapat nasa ilalim ng direksyon at kontrol ng public prosecutor. (Betchai Julian)