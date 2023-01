Coach Louie Alas bagay sa La Salle

KABILANG si Louie Alas na masasabi natin na isa sa pinaka-beteranong coach dito sa Pilipinas kaya bagay ito sa DLSU.

Marami na siyang napatunayan bilang college, amateur at professional league bilang coach gaya ng pagiging 3-time NCAA men’s champion, 3-time NCAA Coach of the Year, 3-time SEABA gold medalist, 2-time South East Asian medalist, 2-time PBA champion, 1-time ABL champion at 1-time MBA champion.

Kaya bagay na bagay si coach Louie na humawak ng isang team na pwede pa niyang palakasin lalo na may piyesa siya na pwedeng gamitin.

Kami bilang mga batang coach ay masasabi ko na siya ay idolo ko kasama sila coach Yeng Guio, Chot Reyes, Tim Cone at Norman Black.

Abangan nal ang natin ang mangyayari sa mga susunod na araw sa palitan ng mga coach sa college basketball.

***

May Bagong team na maglalaro sa MILCU, Cityhoops at NBL ito ang Microsmith Technology basketball team.

Pangungunahan ito ng Elite MVP na si Irus Chua ng MILCU at THROWDOWN 17 at ang 16-under ng San Beda at mythical 5 ng Dreamers International League na si Andre Herrera.

Nagapapsalamat po ako kay Doctor Ismael Umali III sa kanyang pagtulong sa akin para magamot ang aking injury sa paa.

Sobrang asikaso sa akin.

Salamat din kay Doctor Arellano, sana po ay marami kayo matulungan na tao gaya ko at anak po ni Doctor Umali na si Ice Umali ng Notre Dame Caloocan varsity team na isa sa masasabi natin na future basketball player.

Ang BALLOUT open division opening league ay sa January 21 sa Marikina Sports Complex with coach Cris Bautista.