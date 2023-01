Cignal may bonggang pasabog

May bagong hatid na prepaid packages ang Cignal Connect, ang kauna-unahang unlimited Postpaid Satellite Broadband service sa bansa. Sa pamamagitan ng Cignal Connect Prepaid ay madali nang maka-access sa internet ang mga subscribers kahit sa malalayong lugar at isla sa Pilipinas.

May mga flexible data packs ang Cignal Connect Prepaid, mula 10 GB hanggang 70 GB, para sa flexible internet connectivity. Bukod sa flexible terms na magbayad lang sa internet na gagamitin, madali ring makakapag-load ang mga subscribers sa pamamagitan ng kanilang sariling self-service portal. Wala rin itong lock-in period o monthly service fee, kaya tunay na worry-free ang Cignal Connect Prepaid. Hindi katulad ng ibang data-capped satellite broadband sa bansa, ang Cignal Connect Prepaid ay may mga selected packs na hindi nag-rereset kada buwan (mas mataas na data pack, mas matagal ang magiging validity period). Para sa mga gusto pa rin ng unlimited access kada buwan, available rin ang Cignal Connect Postpaid plan.

“In line with our commitment to make internet available to every Filipino home wherever they are in the country, we are providing a better and more accessible option for our subscribers. With our new Cignal Connect Prepaid product, internet connection, no matter how far, is made more flexible and available to everyone,” ani Cignal President at CEO Robert P. Galang.

Ang Cignal Connect Prepaid ay swak para sa mga subscribers na may flexible lifestyles na naghahanap ng reliable at on-demand internet access – tulad ng rest houses, farms, resorts, o sa mga gusto ng backup internet service. Sa Cignal Connect Prepaid, pwedeng mag-top up ang mga subscribers ng kanilang preferred data pack kung kailan nila ito gagamitin.

Ang mga interested subscribers ay pwedeng pumunta sa pinakamalapit na Cignal dealer, tumawag sa Cignal Sales sa (02) 8888-5555, o mag-email ang sales@cignal.tv. Para sa karagdagang impormasyon, maari ding bumisita sa cignal.tv/connect. (Don Sermino)