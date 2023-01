Ayoko na, pagod na ako – Nadine

Bukod sa mga awards na nakuha ng pelikulang “Deleter” ay ito na ang record-breaking number 1 sa box-office sa 2022 Metro Manila Film Festival, binigyan ng isang thanksgiving party/presscon ng VIVA ang cast at director ng Deleter sa Greyhound Thai Restaurant sa Rockwell.

Siyempre, present dito ang pinakabonggang star ng pagtatapos ng 2022 at pagsisimula ng taong 2023 na si Nadine.

Isa nga sa mga tanong na ibinato sa kanya ay kung ano raw ang pakiramdam nito na siya ang tumalo kay Vice Ganda sa pagiging number 1 sa MMFF?

“Ano ba naman ‘yung tumalo?” ang tila nahiyang reaksyon ni Nadine.

Pero ipinaliwanag dito na consistent kasi sa mga nakaraang MMFF, ang pelikula ni Vice ang palaging nagta-top 1 sa box-office.

Sabi na lang niya, “Hindi ko po alam. Kasi, kapag inisip ko po ang mga ganyan, parang unreal siya sa akin. Parang nangyayari ba ‘to? Para siyang panaginip. Kasi nga I guess, hindi rin sanay. Parang bago rin kasi. Tapos ang ganda rin po talaga ng mga nangyayari sa Deleter kaya ang hirap din pong i-digest.”

Nang dahil sa Deleter, tatlo agad ang bagong title na naidagdag kay Nadine. Tila tanggap na nito na siya na ang bagong “Horror Queen” pero pakiusap niya lang, ‘wag lang siyang ma-type-cast.

Bukod dito, si Nadine rin ang bagong Box-Office Queen at Best Actress ng MMFF.

Wala raw talaga siyang naging expectation sa mga nangyayari lalo na nga at hindi naman daw originally intended ang Deleter sa MMFF.

“Wala po talaga, hindi po namin siya in-intend na MMFF. Parang nasabi na lang po sa amin na ilalagay sa MMFF, parang last two days ng shoot namin, hindi po talaga.”

Sa isang banda, inamin ni Nadine na ngayon daw, na-realize na niya na ang pag-arte, pagiging artista talaga ang gusto niyang gawin. Dati raw, talagang inisip na niyang mag-quit.

“Para rito talaga ‘ko, pero may mga times na ayoko ng umarte, ayoko ng mag-artista. Ayoko na! Pagod na pagod na ako! Gusto ko na lang mag-business or outside showbiz. I guess, ito lang talaga ‘yung para rito talaga ‘ko and mas na-realize ko pa siya na gustong-gusto ko siyang gawin.

“Before sige, gawan natin ng project. Pero ngayon, mas passionate ako ngayon.”

Sofia umamin sa ‘away’ kay Jillian

Napaka-suwerte ng loveteam nina Allen Ansay at Sofia Pablo na obviously, on and off-cam na naman.

Sila lang naman ang mga bagong magbibida ngayon sa GMA Primetime series sa pamamagitan ng “Luv is Caught in his Arms” na collaboration ng network sa Wattpad Webtoon Studios.

Kaya tinanong namin si Sofia kung ano ang pakiramdam niya na among the Prima Donnas stars, siya ang unang pinagkatiwalaan ngayon ng GMA na mag-primetime na.

Sey naman niya, “Kami naman po ng Prima Donnas co-stars ko, gano’n pa rin naman po kapag magkikita kami, nagbabatian. And si Elijah (Alejo), nag-congrats ako sa kanya kasi, sabay kami na mag-airing, Underage.

“Hayun po, hindi ko na rin po sila mawawala sa puso at isip ko kasi, ‘yon ang show na naipakita ko po na kaya ko pala. Prima Donnas naman po, nasa puso ko na po siya, forever and ever.”

Napansin namin na hindi niya nabanggit si Jillian Ward na may afternoon series din ngayon kaya kinumusta na namin sa kanya kung nag-congratulate naman.

Dito inamin ni Sofia na hindi raw talaga sila gano’n ka-close ni Jiliian, pero happy raw siya para rito.

Aniya, “Actually, kami po kasi ni Jillian, ever since, hindi po kami gano’n ka-jibe. Kumbaga, magkaiba po kami ng interest. There are issues, pero wala na po ‘yon. Hindi na rin namin siya napag-uusapan and for all of us, it’s all in the past.

“And we’re all happy sa success namin and I’m also happy for her kahit na we never got to be besties, pero happy ako dahil isa siya sa mga artista na nakatulong sa akin na tatlo kaming magkakapatid.”

Sa isang banda, ang tandem nina Allen at Sofia na kilala rin bilang “Team Jolly” ang bago ngang kakikiligan ngayon sa GMA Telebabad simula sa Lunes, January 16.