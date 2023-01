Angelica nag-positibo sa virus

Nag-positibo sa Covid-19 ngayon ang actress na si Angelica Panganiban. At dahil nga may COVID siya, isolated siya ngayon sa kanyang mag-ama na sina Greg Homan at sa kanilang baby girl na Baby Amila Sabine.

Hindi itinago ni Angelica sa publiko ang kanyang kondisyon ngayon. Ipinost niya ang antigen kit kunsaan, kitang-kita ang dalawang pulang linya na ang ibig sabihin ay positive nga siya. Kaya naman naka-video call na lang siya sa kanyang mag-ama.

Sa caption ni Angelica, sinabi nitong miss na miss na raw niya ang mag-ama niya, “Nauubusan na ko ng positive thoughts. Pls. send help. I miss you family @gregg_homan.”

Marami naman sa mga kaibigang artista ni Angelica ang nag-comment sa post niya at nagsabi rito ng ‘get well soon’ tulad nina Ogie Alcasid, Maxene Magalona, John Prats, Anne Curtis, Pokwang, Iza Calzado at iba pa.

Dahil din sa post na ito ni Angelica, isa lang ang sigurado, “May COVID pa rin.” (Rose Garcia)