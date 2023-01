Alex Eala inupuan No. 8 sa World Juniors ranking

NAPATAAS muli ng Pilipinang kampeon sa tennis na si Alexandra “Alex” Eala ang International Tennis Federation (ITF) junior girls rankings nito sa pagiging World No. 8.

Ang dating World Juniors No. 2 noong Oktubre 2020 na si Eala ay umakyat sa World No. 8 habang nakatakdang magbukas ang 2023 season.

Huli nitong tinapos ang 2022 eason na nasa No. 10 at kasalukuyan itong may combine ranking sa singles at doubles na ika-34 na pwesto makalipas ang Enero 9, 2023.

Nagdesisyon naman si Eala na manatili sa ginaganap na 2023 Australian Open upang mag-obserba at tingnang mabuti kung paano gumagana ang ilan sa pinakamalalaking bituin ng tennis sa Melbourne pagkatapos ng maagang pag-eksit sa Qualifiers.

Sinabi ni Eala at kanyang Rafa Nadal Academy coach na si Daniel Gomez na mananatili sila sa lungsod ng Australia hanggang ngayong weekend.

Ang 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal scholar na si Eala ay natalo kay Misaki Doi ng Japan sa kanyang unang laban na agad tumaps sa kanyang tsansa na makaharap ang ilan sa mga pro player tulad ng ginawa niya noon sa world no.1 na si Iga Swiatek.

Sinabi ni Gomez na gusto niyang magbabad si Eala sa karanasan at makakuha ng malawak na direksiyon kasama ang mga world-ranked na manlalaro na tutulong sa kanya gumawa ng mas mahusay na desisyon sa isang laban.

Ang US Open junior girls singles champion ay inaasahang uuwi sa Manila sa lalong madaling panahon, bago sumabak sa W250 Thailand Open na magsisimula sa Enero 30.

Si Eala, ang ranking no. 215 sa buong mundo, ay hindi pa nangangako sa paglalaro sa Cambodia SEA Games kung saan sinabi na kailangan niyang suriin muna kung ito ay makakasabay sa iba pang event na humahantong sa isang Grand Slam tournament. (Lito Oredo)