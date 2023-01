Aklanon teacher wagi ng outstanding gov’t worker

Itinanghal na National Winner ng Dangal ng Bayan Awards ang Head Teacher 1 na si Ju-Im Jimlan mula Tamalagon Integrated School sa Aklan.

Ang parangal na ito ay ibinibigay ng Civil Service Commission (CSC) sa mga outstanding government worker mula sa iba’t ibang mga sektor ng gobyerno taon-taon.

Ayon sa statement ng CSC Chairperson na si Karlo Nograles, ang pag-engage umano ni Jimlan sa public service ang nagtulak upang maging recipient siya ng award na ito.

“For upholding public interest, particularly student welfare, over and above personal interest, he is one of this year’s recipients of the Outstanding Public Officials and Employees or Dangal Ng Bayan Award,” saad ni Nograles.

Naibahagi rin ang kwento ng buhay ni Jimlan na nakatulong sa paghulma ng kanyang purpose at passion sa mundo ng pagtuturo.

Ani Nograles, “Tamalagon Integrated School Head Teacher I Ju-Im T. Jimlan’s painful experiences as a child growing up in Marawi motivated him to be the best teacher he can be by knowing that education is key in changing a child’s life.”

Kilala rin si Jimlan sa pinapasukan niyang paaralan dahil sa kanyang mahahalagang kontribusyon at initiative. Gaya ng teaching approaches strategies para sa mga bata, na kanyang nagawa tulad ng Tuklas-Aral, Bisita-Kumustahan, Modyul Mo, Hatod Ko, at marami pang iba.

Present din si Jimlan sa pagsali sa mga community work, pagvovolunteer tuwing may sakuna, pagoorganisa ng mga donation drives, at maging noong kasagsagan ng pandemya sa pagsugpo ng COVID19. (Moises Caleon)