VP Sara: Mga bata puwersahin pumasok sa iskul

Iginiit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kahalagahan ng edukasyon at hinimok ang mga nakatatanda na pilitin ang mga bata na pumasok sa eskuwelahan.

“Education is a liberating force. I cannot overemphasize to all adults here in Mindanao — we should force our children to go to school,” sabi ni Duterte sa kanyang talumpati sa ika-83 founding anniversary ng Koronadal City at ika-23 Hinugyaw Festival.

Sinabi ni Duterte na nagpapatupad ang Department of Education (DepEd) ng mas matibay na mekanismo upang maproteksyunana ang mga bata at mailayo ang mga ito sa pang-aabuso at pagsasamantala.

Nanawagan din si Duterte sa publiko na tumulong sa pagbibigay ng proteksyon sa mga bata at makilahok sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng mga komunidad.

Nauna rito ay sinabi ni Duterte na isang kurikulum ang binubuo upang ang mga estudyante ay maging mga peace builder sa kani-kanilang mga komunidad. (billy begas)