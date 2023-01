Vice Ganda reynang-reyna kina MC, Tetay, Lassy

Na-touch naman sa mensahe ng Unkabogable Star na si Vice Ganda ang kanyang Beks Squad friends na sina MC Muah, Lassy, at Divine Tetay sa live episode kamakailan ng “Magandang Buhay.”

Pinakita nina Momshie Regine, Jolina, at Melai ang message ni Vice kung saan sinabi niya na silang tatlo ang isa sa mga rason kung bakit niya tinatamasa ang kasikatan niya ngayon.

“They have always been the wind beneath my wings. Sila, hinahayaan nila akong mag-shine. Ang laki ng binibigay nila para mag-shine ako. For the longest time, ginagawa nila ‘yun para umangat ako. Tinutulungan nila ako,” sey ni Meme Vice.

Dagdag pa niya, “Parang mas nakikita natin ‘yung effort ng ginagawa ng malaki when in fact ang daming effort na ginagawa ‘yung hindi mo kasinglaki.”

Dahil dito, dama ng tatlo ang pagmamahal ni Meme Vice sa kanila at binalikan din nila kung paano nagsimula ang kanilang pagsakripisyo para mas makilala ang Unkabogable Star.

Pagbahagi ni MC sa mga momshies, talagang tinuring nilang reyna/hari si Vice at never silang nag-ambisyon na ma-ungusan siya.

“Kasi ‘yung sa amin, nagsimula sa pagkakaibigan hanggang bago siya maging artista eh magkaibigan na kami. May role playing kasi kami palagi, tumatak na kasi sa amin na isa lang talaga ang pwede maging superstar sa isang circle. Kasi kung lahat kayo nag-ambisyon maging superstar, doon nagsisimula ang inggitan, sapawan, so alam namin ang role namin at alam niya ang role niya….”

“Kaya siguro niya nasabi na kami ang kanyang wind beneath his wings kasi alam namin saan kami lulugar. Dapat isa lang ang hari/reyna para ‘yung kingdom na tinatag mo ay tumatag at tumagal,” ika ni MC.

Maski si Lassy ay natuwa rin sa mensahe ni Vice sa kanila. “Sobrang tagal na naming magkakaibigan. Mahal na mahal namin ‘yung aming kaibigan at siyempre mas lalo pa namin siyang minahal ngayon… dahil pinararamdam niya rin na napaka-importante namin kahit na nasa baba kami. Hinahatak niya kami pataas,” sey naman niya.

Hindi man niya nakasama nang matagal si Vice tulad nina MC at Lassy, damang-dama rin ni Tetay ang pagmamahal sa kanila ni Vice.

“Very surprising na coming from the Phenomenal Star, ang aming Meme, most especially ang effort nina MC at Lassy because they’ve been with him for so many years. Pero ‘yung masama pa ‘yung pangalan mo, thank you! Nakakataba ng puso… that is something very, very sweet na coming from a friend na sasabihin sa’yo ito, ang sarap sa pakiramdam,” aniya.

Samantala, katatapos man ng nagdaang MMFF ay mapapanood pa rin ang pelikula nilang “Partners In Crime” na pinagbibidahan nina Vice at Ivana Alawi sa mga sinehan. (Rb Sermino)