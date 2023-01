Top 4 ala-paraisong diving spot sa ‘Pinas

Mahilig ka rin ba mag-diving? Kung oo, aba! Narito ang listahan ng ilan sa mga pinakamaganda at ala-paraisong diving spot sa Pinas.

Una na rito, ay ang Tubbataha Reefs na matatagpuan sa Palawan. Kamakailan lang ay nakuha nito ang ika-18th na pwesto sa inilabas listahan ng ‘Travel + Leisure of 19 Beautiful Destinations with the Best Scuba Diving In the World’ ngayong taon.

Tinatayang mayroong 600 species ng isda, 360 species ng coral reefs, at ilang species ng pating, sea turtles, dolphins, barracuda, manta rays etc. ang matatagpuan dito!

Sunod, ay ang Anilao, Batangas. Halos dalawang oras lang ang byahe dito mula sa Maynila. Itinuturing naman ng lugar na ito bilang ‘Best Macro Photography Destinations’ at ‘best muck diving in the Philippines’.

Ilan sa mga sikat na small-scale sealife creatures na makikita dito ay tulad ng nudibranchs, frogfish, seahorses, cuttlefish, pipefish, at marami pang iba.

Pangatlo, ay sa Dauin, Dumaguete. Binansagan naman ang lugar na ito bilang ‘best all-in-one luxury dive vacation spot in the Philippines’. Perfect din ang lugar ito para sa macro photography na talaga namang dinadayo ng mga divers!

At panghuli, ay ang Moalboal, Cebu. Kilala ang diving spot na ito sa ‘Sardine Run’ na kung saan tatambad sa’yo ang isang pulutong ng mga sardinas na sama-samang lumalangoy na kung kanilang naestimate ay nasa halos 7 milyon piraso! Maaari kang mag scuba dive, snorkel, at freedive sa lugar na ito.

Marami ring mga sea creature ang makikita mo rito gaya ng barracuda, beautiful caves, reef sharks, frogfish at iba pa.

Ito ang ilan lang sa napakahaba pang listahan ng mga maririkit na diving spots sa bansa. Kaya ano pang hinihintay mo, don’t forget na isama ito sa next diving places na pupuntahan mo! (Moises Caleon)