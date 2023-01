Talbog si Arci: Kim Domingo nagbigay ng food truck kay Cha Eun Woo

“May nanalo na!” ang kadalasan na nababasa namin sa mga tweet, comment ng mga netizens sa ginawa ni Kim Domingo sa kanyang fangirling life.

Aba naman, as in, tinalbugan ni Kim ang lahat. Nag-solo lang naman ito. Nagpadala ng food/coffee truck si Kim sa filming set ng bagong k-drama ng iniidolong Korean actor/Astro member na si Cha Eun Woo. Ipinadala ni Kim ang food truck sa set ng “A Good Day to be a Dog” kaya ang banner sa food truck niya ay mababasa na, “Thank you for always inspiring us. Cheering on you, Teacher Seo Won! Chaiting!! – from Philippines, Kim Domingo.”

Bilang pasasalamat, nag-post naman sa official Twitter account ng Astro si Cha Eun Woo. Sey nito, “I ate delicious. Thank you so much. Seowon teacher, chaiting!!!“

Sure kami na ang saya ng fangirl heart ni Kim sa ginawang gesture na ito ni Cha Eun Woo na ipinost din ang picture niya sa harap ng food truck.

Nag-trending agad-agad si Kim sa Twitter pagka-post sa Twitter account ng Astro.

Karamihan sa mga comments, “Really Love , How Kim Domingo shows her support to Eunwoo. She sent Food Truck with a beautiful msg, also organised a Decibel screening in Philippines and attended Jotm too . Such a loyal and supportive fan.”

“Thank you Ms. Kim for this food truck support😊Filo-Rohas loves you so much Dongminie enjoy and eat well.”

“Astig!”

“May nanalo na! Masyadong ginalingan #KimDomingo!”

Sa isang banda, hindi lang ito ang unang pagkakataon na ginulat ni Kim ang lahat, lalo na ang nga fan din ni Eun Woo. Naging maingay rin nang pumila siya para bumili ng tickets sa naging fanmeeting nito sa bansa last year. At nang mag-sponsor siya ng private screening sa “Decibel” movie ni Eun Woo last November.

And now, heto naman. Sa totoo lang, hindi madali at hindi basta-basta nakakapag-send ng food truck sa isang Korean star. Marami itong proseso at pinagdadaanan. Kung maa-approve ang request, i-schedule rin kung kailan lang pwede.

Kadalasan din, kung fan ang nagbibigay ng food truck, fan club ito, pero si Kim, sinolo at bonggang pinayagan. Meaning, may bonggang koneksiyon na rin si Kim na maaaring diretso sa agency ni Cha Eun Woo.

Indeed, every fangirl’s wish. Kaya hirit din tuloy ng iba, “sana all mayaman.”

Well, puwedeng sabihin na tinalbugan ni Kim ang mga adik din sa mga Korean star na si Arci Munoz.

Paul pinagtawanan sa pagtanggol ng flop na movie ni Toni

Naba-bash o mas siguro ‘yung tila pinagtatawanan ng mga netizens ang naging pahayag o depensa ni Paul Soriano sa MMFF entry nila na “My Teacher” na pinagbidahan ng kanyang asawa na si Toni Gonzaga.

Hindi kasi nag-translate ang diumano’y 31 million voters noong election at isa mahina o nag-flop daw ang movie among the eight entries.

Katwiran ni Paul, sa tingin daw niya, isa o dalawang movie lang the most ang kanyang ma-afford na panoorin ng mga manonood. Sinabi rin nito na nakikipag-compete rin sila sa mga foreign films tulad ng Avengers.

Natatawa ang mga netizens sa pahayag na ito ni Paul dahil sa loob ng dalawang Linggo na ongoing ang MMFF, naka-pullout o walang foreign films na palabas. Kaya paano raw makakapag-compete?

Ilan sa mga comments, “As someone who has watched MMFF films habituallu for a decade now, I know exactly why I didn’t watch “My Teacher” and it’s not because of foreign films.”

“The main reason is flop. Period.”

“It’s our choice Mr. Soriano. We simply don’t choose you and your Toni. No explanations needed. Try mo ulit. We still won’t watch her.”

Sa isang banda, marami rin naman ang nagtatanggol ay dumepensa sa mag-asawa. At happy rin sila na kahit daw maraming nagne-nega sa mga ito, unbothered at unaffected lang sila.