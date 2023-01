Richard paparada sa Sinulog festival

Sayang, Dondon (my dear editor), mami-miss ko ang Sinulog festival this year dahil ang hirap mag-book ng ticket dahil puno na ang mga flight pa-Cebu.

Isa ang misis ni Richard Gutierrez na si Sarah Lahbati sa mga pupunta roon. Siyempre, doon na magmi-meet ang mag-asawa dahil ilang araw na ring nandoroon ang Kapamilya actor para sa location taping ng kanyang pinagbibidahang ‘The Iron Heart’, na in fairness, ang ganda ng feedback sa viewers!

Siyempre, ang ‘Princess ‘Day’ as in Inday ng Cebu na si Annabelle Rama, uuwin rin sa kanyang lugar para maki-join sa festivities ng Sinulog. Kuwento nga ni Bisaya, bising-busy ang pinsan niyang si Mayor Mike Rama sa paghahanda sa mga magaganap ngayong Sinulog.

“Si Chard at ang mga taga-‘The Iron Heart’, kasama sa Sinulog at may float sila,” chika ni Bisaya, na isa sa abalang-abala sa mga detalye ng float ng nasabing Kapamilya action-drama series.

Ang alam ko, bukod kay Richard, sasakay rin sa float ng ‘The Iron Heart’ sina Sue Ramirez, Jake Cuenca, Pepe Herrera at Sofia Andres.

Pero kuwento naman ni Sir Kane Errol Choa ng ABS-CBN, magbabalik na rin ang Kapamilya Karawan nila dahil on Saturday ay may mall show rin ang ‘The Iron Heart’.

“Sa The Terraces sa Ayala Center Cebu ‘yon, 5:00pm, January 14,” sey ni Sir Kane.

Marami raw suprises na dapat abangan sa Kapamilya Karavan 2023 na ‘yon.

Bongga!

Anyway, bukas ang alis nina Bisaya, Sarah at iba pa pa-Cebu. Sana nga, Dondon, makapag-book pa ako ng flight dahil type ko ring kunan ang mga magaganap doon para naman sa Abante Tele-Tabloid.

Naalala mo pa ba noong una tayong Mag-Cebu na magkasama, Dondon, that was January of 1996 kung saan nag-join tayo hindi lang sa Sinulog kundi nag-premiere night din tayo ng ‘Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa… Ngayon’ na pinagbidahan ni Ruffa Gutierrez.

That time, Tita Annabelle made sure na ang bongga ng event na ‘yon ni Ruffa, huh!

Grabeee at talagangf dinumog ng mga Cebuano ang premiere night na ‘yon sa mall ni Ms. Rose Gaisano.

Nakaka-miss ang mga ganoong event, sa totoo lang!

‘Yun na!