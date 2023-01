Pagkaing tatak Quiapo: Pinipilahang palabok overload sa toppings

Natikman mo na ba ang famous palabok sa Quiapo na talaga namang pinipilahan dahil sa kanilang kakaibang sarap?

Naku kung hindi pa, arat na at tuklasin ang sarap ng Nhoy and Josie special pancit palabok!

At lumipad nga ang aming team este, naglakad-lakad sa Quiapo, Maynila para alamin ang mga pagkaing talaga namang rapsa at swak sa bulsa. Dito namin natagpuan ang mahabang pila sa tindahan ni Josephine Namoro sa tabi ng Quinta Market & Fishport.

Kwento ni Namoro, talagang binabalik-balikan ng mga customer ang kanilang special pancit palabok dahil sa mga special din nitong toppings at siyempre ang kanilang sauce.

“Dati po talagang ulam ang tinda ko pero ‘yun (palabok) po ang hinahanap ng mga costumer kaya nagtinda na rin po ako,” kwento ni Namoro sa aming team.

E ano nga ba ang espesyal sa palabok ni Namoro at binabalik-balikan ito ng madlang pipol?

“Nagkaiba po kami sa sarsa. Dun po talaga ‘yung sikreto—sa sarsa,” sabi ni Namoro.

Alas-otso pa lang ay nagbubukas na ang Nhoy and Josie special pancit palabok at umaabot sila hanggang alas-siyete ng gabi. Depende sa dami ng tao at kung may espesyal na okasyon tulad na lang tuwing Linggo at First Friday kung kailan maraming nagsisimba sa Quiapo church, marami talaga ang pumipila sa kanila.

Paano kasi, sulit na sulit ang kanilang palabok na nag-uumpisa sa P80 per tub na good for one person, kung bet mo naman na panghandaan meron din silang pang-bilao na may presyong 600, 900, at 1,500. Bukod sa mga nakasanayan nating toppings ng palabok, ang bonggang toppings ni Namoro sa kanyang palabok ay pusit at chicharong bulaklak.

Ano nga ba ang sangkap sa success na ito ni Namoro lalo na noong kasagsagan ng pandemya?

“Kasi po ang pagtitinda, tiyagaan. Tulad ko matagal na ako, noong una po medyo matumal ganyan parang gusto mo nang sumuko dahil matumal. Pero dahil tyaga-tyaga, ayun nag-boom ang palabok,” sabi ni Namoro.

Dahil sa tinda niyang palabok at mga lutong ulam noon, napagtapos ni Namoro at kanyang mister ang kanilang mga anak at nakapagpatayo ng bahay.

