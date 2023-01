P3B ‘pork’ siningit ng aktor sa 2023 budget: Bagong star ng Kongreso – Lacson

Isang sikat na aktor na naging politiko ang nakialam sa kauna-unahang national budget ng administasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. matapos mag-align ng mahigit P3 bilyong halaga ng alokasyon, ayon kay dating Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson.

Hindi pinangalan ni Lacson, kilalang magbusisi sa taunang badyet ng gobyerno, ang politiko na diumano’y nagmaniobra ng item sa 2023 General Appropriations Act na nilagdaan ni Marcos bago ang Christmas break ng Kongreso.

“A star is born in Congress,” sabi ni Lacson kanyang personal na Twitter account.

“When a showbiz star turned politician maneuvered his way into several blockbuster PhP3B budget insertions, we might as well call the 2023 General Appropriations Act a ‘star mangled’ budget,” dagdag pa niya.

Wala pang komento si Senador Sonny Angara, chairman ng Senate committee on finance sa rebelasyon ni Lacson maging ang liderato ng Kongreso.

May isang senador naman na galing sa showbiz industry ang nagkomento ng “malay ko sa kanya!”

Ang congressional insertion, itinuturing na pork barrel fund, ang pinagkikitaan ng senador o kongresista dahil maaari silang humingi ng kickback sa mga proyektong pinondohan nila. (Dindo Matining)