Ombudsman sisilipin sabwatan ng DA, coop sa sibuyas deal

Nagpadala ng liham ang Office of the Ombudsman kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban upang magpaliwanag sa pinasok nilang transaksyon sa pagbili ng P140 milyong halaga ng sibuyas sa isang kooperatiba.

“Siya ang hiningan namin ng paliwanag kung bakit bumili tayo ng ganong presyo at saka bakit tayo mag-i-import ng sibuyas ngayon? Malapit na kasi ang anihan ng sibuyas. Bakit tayo kailangang bumili uli ng sibuyas?,” wika ni Ombudsman Samuel Martires sa interview ng DZBB nitong Miyerkoles.

Kung wala umanong sabwatan, ipapasa nila ito sa Department of Justice upang ipagpatuloy ang imbestigasyon laban sa Bonena Multipurpose Cooperative.

“Titingnan natin kung mayroong sabwatan, if there is conspiracy between some officials of the department of agriculture at saka ng pribadong sektor. ngayon, kung wala tayong makitang sabwatan sa panig ng gobyerno at panig ng pribadong sektor, we have to refer this to department of justice to investigate kasi wala na kaming jurisdiction,” saad ni panganiban.