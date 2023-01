Nakipaglaro sa dolphin

Ano po kaya ang ibig sabihin ng panaginip ko na nagpunta raw ako sa isang ocean park. Mataas na mataas yung sikat ng araw nun pero napunta raw ako sa pool kung saan may dalawang dolphin na lumalangoy. Para akong nakipaglaro nun sa kanila, yung di ba kapag nagpupunta sa nga ganung ocean park, pwede ka magbayad para makalaro mo yung dolphin, ganun na ganun nangyari e kaso naman sa totoong buhay di ko naman gagawin ‘yun. Pero all in all e masaya yung panaginip ko na yun.

Mae

Mahalaga ang huling pahayag mo sa iyong mensahe, kung masaya ka sa iyong panaginip generally ay nangangahulugan itong maganda ang iyong napanaginipan at may maganda ring pinahihiwatig ito sa iyo.

At tunay ito sa panaginip na may dolphin dahil sumisimbolo ang hayop na ito sa pagkakarooon ng harmony at excitement.

Kilalang matalino at masayahin ang mga dolphin at kahit na nga sila ay mga mammal na nasa dagat, gustong gusto nila ang makipaglaro sa mga tao.

In general, ang panaginip mong ito ay indikasyon na masaya ka sa iyong ginagawa ngayon. Marahil malayo ka na sa stressful na sitwasyon kaya nakikita ito sa iyong panaginip.

Sinasabi rin ng iyong panaginip na may maganda kang relasyon ngayon sa mga taong nakapaligid sa iyo.

Posibleng nakaramdam ka noon ng burnout o kaya ay pagkapagod at feeling mo ay nalalayo ka na sa mga taong nakapaligid sa iyo dahil na rin sa kanilang pagiging toxic. Pero sa pagkakataong ito ay nanunumbalik nang muli ang iyong dating sigla.

Sinasabi rin ng iyong panaginip na kailangan mong gamitin ang full potential at kapasidad ng iyong isipan para makamit mo ang tagumpay. Magiging susi mo para maging successful ang pagresolba mo sa mg ahamon at problema, gamit ang isip at diskarte.

Para magawa mo ito ay kailangan mo rin siyempre na makisama nang maayos sa mga taong nasa palagid mo.

Sa kabilang banda naman, sinasabi ng iyong panaginip na na-a-attract ka sa isang kakilala.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com