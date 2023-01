Nag-resign na mga heneral, colonel isasalang sa lifestyle check

Isasailalim sa lifestyle check ang mga general at full-fledged colonel na nagsumite ng kanilang courtesy resignation.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Rodolfo Azurin Jr., bahagi ito ng hakbang ng five-man commitee na susuri sa mga isinumiteng courtesy resignation na maaari umanong tumagal ng tatlong buwan.

Ang komite rin aniya ang magrerekomenda kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kung tatanggapin o hindi ang pagbibitiw ng mga opisyal.

Sa pinakahuling bilang, halos 600 opisyal na ang sumunod sa panawagan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos na magsumite ng kanilang courtesy resignation bilang paglilinis sa hanay ng PNP.

Samantala, kumbinsido naman ang Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) na mas mainam kung kakasuhan na lang ang hindi bababa sa 10 senior officer na sangkot umano sa kalakaran ng ilegal na droga sa bansa at hindi na dinamay ang lahat na nagresulta tuloy sa demoralisasyon sa PNP.

Bagama’t marami ang sumunod, pinalagan naman ito ng ilang grupo sa third level officer at iginiit na si Azurin ang dapat na bumitaw sa kanyang posisyon dahil sa palpak umano nitong liderato.

Ito rin umano ang dapat na magpakita ng ‘supreme sacrifice’ upang masagip ang PNP sa umano’y malaking kahihiyan. (Edwin Balasa)