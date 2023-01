Matthew Daves iiwan Ateneo para mag-pro

TATAPUSIN na rin ni Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles forward Matthew “Chew” Daves ang kanyang pananatili sa koponan para sa kanyang huling taon upang subukan ang tadhana sa professional league.

Inanunsyo ng Blue Eagles ang pag-atras sa paglalaro ng 24-anyos na Filipino-Canadian big man sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament upang tumalon sa pro-league, na nakatakdang magtapos sa pag-aaral ngayong Hunyo.

“We at Ateneo support our athlete’s decision if they want to turn professional. More than winning a championship, our program’s main goal is to turn student-athletes into professionals,” pahayag ni Blue Eagles team manager Christopher “Epok” Quimpo.

“They will be always welcome to train with us in order to continue the process of becoming better players heading into the pro league.”

Sasamahan ni Daves sina Dave Ildefonso, Angelo Kouame, BJ Andrade at Jacob Lao na nagtapos ng kanilang karera sa kolehiyo kasunod ng matagumpay na kampeonato sa Season 85 kontra sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons.

Nagsimulang maglaro ang 6-foot-5 na si Daves sa Blue Eagles noong 2018 mula sa Central Tech sa Toronto, Canada at napabilang sa mga kampeonato sa Season 81, 82 at 85.

Kumamada ito ng averages sa kanyang senior year sa 1.93 points at 1.13 rebounds kada walong minutong paglalaro mula sa bench. (Gerard Arce)