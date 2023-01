Mark Magsayo sisikwatin interim korona ng WBC

MABIBIGYAN ng pagkakataon si dating World Boxing Council (WBC) featherweight champion Mark “Magnifico” Magsayo na lumaban para sa isang title eliminator kontra dating WBO super bantamweight titlist Ghanaian-British Isaac “Royal Storm” Dogboe matapos hilinging magkasundo ang dalawang panig maging na number one contender kay titlist Mexican Rey Vargas.

Ayon sa isang report na inilabas ng Boxingscene.com, ipinag-utos ni WBC President Mauricio Sulaiman sa panig ng Top Rank at TGB promotions ang pagsasagawa ng laban upang matukoy kung sino ang tatayong bagong challenger.

“The WBC hereby orders the start of the free negotiations period pursuant to the WBC Rules and Regulations for the final eliminator between Isaac Dogboe and Mark Magsayo in the featherweight division,” ayon sa naturang statement.

“If there is no agreement between parties, the WBC will conduct a purse offer on Tuesday, January 31 at the WBC headquarters in Mexico City under the WBC Purse Offer Procedures.”

Hawak ng Top Rank ni Bob Arum si Dogboe (24-2, 15KOs), habang kinatawan ng TGB Promotions si Magsayo (24-1, 16KOs) para sa ngalan ng MP Promotions at Premier Boxing Champions (PBC).

Paglabanan nila ang interim 126-pound title, na nauna nang pinagpulungan sa nangyaring WBC Convention sa Acapulco, Mexico noong Nobyembre.

Lumabas rin ang teoryang iangat mula sa interim title patungong full title ang laban nina Magsayo at Dogboe sakaling bakantehin ni Vargas (36-0, 22KOs) ang kanyang titulo.

Nakatakdang sumagupa si Vargas kay O’Shaquie Foster (19-2, 11KOs) para sa bakanteng WBC junior lightweight title sa Pebrero 11 sa Alamodome sa San Antonio, Texas. (Gerard Arce)