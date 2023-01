Marcos buwis-buhay sa Ozamiz visit

Nahirapan ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. patungong Misamis Occidental dahil sa masamang panahon.

Ayon sa pangulo, nakatatlong beses na pagtatangka ang mga piloto bago tuluyang nakalapag ang eroplanong sinakyan sa Ozamiz City airport nitong Miyerkoles nang umaga.

Unang bibisitahin sana ng presidente ang Oroquieta City subalit hindi natuloy dahil sa masamang panahon kaya sa airport na lamang ito binigyan ng situation briefing ni Misamis Occidental Governor Henry Oaminal tungkol sa mga binaha sa lalawigan.

“Matagal ko na sanang gustong makapunta rito ngunit talaga ‘yong weather ayaw kaming paliparin. So ngayon nagbakasakali na lang kami at tatlong beses kaming umikot hanggang nakapasok kami,” anang pangulo.

Mula sa Ozamiz ay dumiretso si Pangulong Marcos sa Tudela at Gingoog City sa Misamis Occidental at namahagi ng relief goods at tulong pinansyal.

Tinatayag nasa P55.81 milyong halaga ng tulong pinansiyal ang ipi¬namahagi sa mahigit 11,000 benepisyaryo mula sa Misamis Occidental at Misamis Oriental sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations.

Mula sa nabanggit na halaga, P8.67 milyon ang ibinigay sa mahigit 1,700 na mga benepisyaryo sa Oroquieta City. (Aileen Taliping)