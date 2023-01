Mahigit 7M Pilipino natulungan ng mga Malasakit Center!

Nananatiling isang hamon sa ating bansa ang pag-access ng ating mga kababayan sa mga de-kalidad na healthcare services, lalo na sa mga liblib na lugar sa bansa. Kaya naman patuloy kaming nagsisikap sa gobyerno upang makapagbigay ng mas maayos at pinabilis na serbisyong medikal sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mas simple, mas mabilis at mas maayos na mga proseso kung papaano nila mapakikinabangan ang mga ito.

Isa sa mga paraang ito ang ating inisyatibang Malasakit Centers program. Isinasaayos ng naturang programa ang proseso ng pagkuha ng tulong medikal mula sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Philippine Health Insurance Corporation, at Philippine Charity Sweepstakes Office, sa iisang one-stop shop.

Sa pamamagitan ng Malasakit Centers, hindi na kailangan pa ng ating mga kababayan na pumila sa iba’t ibang opisina ng gobyerno o lumuwas pa ng Maynila o malalaking lungsod para lamang humingi ng tulong medikal sa gobyerno.

Nilalayon ng programa na bawasan ang hospital bills ng ating mga kababayan sa pinakamababang halagang posible sa pamamagitan ng iba’t ibang financial at medical assistance mula sa naturang mga ahensya ng gobyerno.

Nito lamang, natutuwa po ako sa bagong report mula sa DOH na nagpapakita na, simula 2018, mahigit pitong milyong Pilipino na ang natulungan ng Medical Assistance for Indigent Patients Program nito na maaaring i-avail sa Malasakit Centers.

Ayon sa DOH, gumagawa rin sila ng paraan upang mas palawigin ang mga serbisyo na inaalok sa Malasakit Centers. Binanggit din nito na pinagbubuti ng PhilHealth ang mga financial plans nito upang mas makatulong sa mga pasyente na mabayaran ang kanilang hospital bills.

Bukod dito, ako naman ay nag-file ng mga panukalang batas para magkaroon ng Free Medical Check Up program ang PhilHealth at mai-expand ang Free Dialysis benefit package. Kasunod nito, siniguro natin na ang dagdag subsidiya sa budget ng PhilHealth ay magagamit para sa free medical check-up at free dialysis sa 2023. Malaking bagay po ito sa mga pasyente para hindi na mababawasan ang kanilang budget para sa kanilang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan.

Isa sa mga kababayan nating natulungan ng Malasakit Center program ay si Gloria Villoronte mula sa Maynila na na-admit sa Tondo Medical Center dahil sa kanyang thyroid problem. Sa kanyang pagkaka-confine, nalaman niya na mayroon din siyang sakit sa puso kaya naman kinailangan niyang manatili ng dalawang linggo sa ospital. Dahil sa Malasakit Center, wala pong binayaran si Gloria sa ospital.

Si Rosemarie Sanoria, napayakap nang mahigpit sa akin nang bisitahin ko ang mga nasunugan sa Brgy. Looc, Mandaue City noong Disyembre 2022. Sa kasamaang palad ay biktima rin si Rosemarie ng sunog, ngunit nagpasalamat siya sa akin dahil kung wala raw Malasakit Center ay magiging baldado na siya. Kuwento niya noong 2019, nagkaroon siya ng spine curvature disorder dahil nadapa at bumagsak siya. Sa sobrang sakit ay hindi raw siya makagalaw at makalakad. May nakapagsabi na lumapit siya sa Malasakit Center para matulungan siya sa gastusin sa ospital. Wala siyang binayaran sa mga laboratories at nagpa-rehab pa siya ng tatlong buwan sa Vicente Sotto Memorial Medical Center sa Cebu City kung saan binuksan natin ang pinakaunang Malasakit Center sa bansa noong Pebrero 2018.

Nariyan din po ang pamilya ni Esnihaya Ampao mula sa Lanao Del Norte na natulungan ng Malasakit Centers. Dahil sa programa, walang binayaran sa ospital ang kanyang tiyuhin nang ma-confine ito dahil sa kanyang kidney disease sa Kapatagan Provincial Hospital. Wala ring binayaran ang kanyang tiyahin nang ma-ospital din ito. Samantala, wala namang binayaran sa ospital si Esnihaya nang manganak ito.

Sa isa namang pambihirang pagkakataon habang nanonood po ako ng PBA game sa Araneta Coliseum ay nagpasalamat sa akin si Charles Siccuan, 34-anyos, na taga-Marikina City. Oktubre nitong nakaraang taon nang maoperahan siya sa appendix sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center at laking tuwa niya na wala siyang binayaran sa hospital bill matapos iproseso ng Malasakit Center ang kanyang application.

Wala pong pinipiling edad ang mga tinutulungan ng Malasakit Centers. Isa sa mga batang natulungan ng Malasakit Center si Clupix Cultura, limang taong gulang at may cerebral palsy. Personal akong pinasalamatan ng kanyang ina na si Elizeth nang bumisita po ako at naghatid ng tulong sa mga nabahaan sa Magsaysay, Misamis Oriental. Ayon kay Nanay Elizeth, malaking ginhawa ang naibigay ng Malasakit Center sa pamilya nila nang ma-confine si Clupix sa Philippine Children’s Medical Center dahil sa medical assistance na kanilang natanggap. Na-cover nito ang mga gamot ng pasyente, therapy, pagpapa-MRI at hospital bill.

Nang dinaluhan ko naman po ang groundbreaking para sa bagong Bustos Community Hospital sa Bustos, Bulacan, pinasalamatan po tayo ni Dr. Emely Paulino, provincial health officer ng Bulacan, dahil sa pagtatatag ng gobyerno ng Malasakit Centers sa iba’t ibang ospital sa probinsya.

Asahan po ninyo na patuloy pa nating tututukan na mas marami pang mga kababayan natin ang matutulungan ng mga one-stop shops na ito, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, nang sa gayon ay mas marami pang Pilipino ang makinabang sa mga serbisyong medikal ng ating pamahalaan.

Patunay po ito na malayo na ang narating ng Malasakit Centers program mula sa isang konsepto lamang. Bilang isang lingkod-bayan, wala nang higit na kasiya-siya para sa akin kaysa malaman na ang ating mga inisyatiba ay talagang nakakatulong sa ating mamamayang Pilipino.

Tiwala akong patuloy ang Malasakit Centers na magiging malaking tulong sa mga kababayan natin, lalo na sa mga walang matakbuhan at maaasahan kundi ang gobyerno. Sinimulan namin ito dahil ayaw naming pinapahirapan sila. Ibinabalik lang ng gobyerno ang pera at serbisyo na dapat matanggap ng tao sa pamamagitan ng mabilis at maaasahang serbisyo na may malasakit.

Kaya naman patuloy ko pong hinihikayat ang ating mga kababayang nangangailangan na i-prioritize ang kanilang kalusugan at huwag mag-atubiling lumapit sa mga Malasakit Centers kung kailangan nila ang serbisyo nito.

Basta Pilipino ka, qualified ka sa mga serbisyo ng Malasakit Center. Lapitan niyo lang po ang Malasakit Center diyan po sa inyong lugar at tutulungan po kayo nito na ibaba sa pinakamaliit na posibleng halaga ang inyong hospital billing.

Bilang inyong Kuya Bong Go at chair ng Senate Committee on Health, asahan ninyo na patuloy ko pong isusulong ang inyong kalusugan sa Senado. Paraan po ito upang pasalamatan kayo dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataon para manilbilhan sa ating bansa. Wala na po akong hihilingin pa. Ibabalik ko sa inyo ang serbisyo na dapat lamang para sa inyo.