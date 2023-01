Kung ikaw ang abogado?

Mga ilang araw na ang nakalipas nuong lumabas ang desisyon ng korte na nagpapawalang-sala sa anak ng ating Secretary of Justice. Paunang pagpapahayag, hindi ako abogado at hindi ko rin inalam ang detalye ng kaso. Ang tanging nalalaman ko ay ang mga nasa balita. Dahil dito, hindi ako magkokomentaryo sa mga merito ng kaso, kundi sa pananaw ng isang ordinaryong mamamayan.

Nauunawaan ko ang sentimyento ng mga may negatibong opinyon sa desisyon ng korte. Anila, hindi lang napawalang-sala, nangyari ito sa maikling panahon. Kung ang iba na inaabot ng taon bago madesisyunan ang kaso, inabot lamang ng tatlong buwan ang kasong ito. Tila hindi rin nagugulat ang karamihan sa naging desisyon. Marami rin ang nagsasabi na nahihibang ka kung iniisip mo na mahahatulang guilty ang anak ng Secretary of Justice, bagama’t ilang ulit sinabi ng ama na hindi siya makikialam sa kaso.

Sa kabilang banda, may nauunawaan din ako sa kabilang panig. Kung totoo na naging depektibo ang pamamaraan ng pag-aresto at ang pag-hawak sa ebidensya, hindi nararapat na maparusahan ang isang tao, maging sino pa siya. Bagama’t marami sa ating mga proseso sa pagpapatupad ng batas ay hango sa mga pandaigdigan kagawian, marami-rami dito ay hango din sa mga proseso ng US. At base sa aking mga nababasa, tila malaki pa ang dapat nating habulin sa larangan ng wastong pag-aresto at pag-hawak ng ebidensya.

Naiintindihan ko rin na dapat may gaganap ng papel na tagapagtanggol sa akusado. Magandang analisahin ang mga kalamangan at kahinaan ng pagtanggap sa ganitong uri ng kaso. Ano ang mga epekto nito? Kung ikaw ay abogado, tatanggapin mo ba ang ganitong kaso?

Kasama sa kalamangan ng pagtanggap sa kasong ito ay ang publicity na maaring matamo ng isang abogado. Hindi naman kaila na malaki ang magiging pakinabang ng isang abogado—o maging ang nasa ibang propesyon—na maging kilala. Kung hindi ka kilala, paano kukunin ang iyong serbisyo ng iba? Pangalawa, kung papaniwalaan natin ang kuro-kuro, tila garantisado ang panalo ng kaso. Sabi ng mga kumakalat sa social media: Malakas ang ebidensya, pero mas malakas ang ama. Bukod sa mga nabanggit, may utang na loob pa sa iyo ang Secretary of Justice sa paghawak ng kaso. Sa kultura natin, malaking bagay ang utang na loob at malayo ang nararating nito.

Sa panig naman ng mga kahinaan sa pagtanggap sa kasong ito, nangunguna rito ay ang mga kwestiyon sa integridad ng abogado. Hindi rin naman bago ito para sa mga tagapagtanggol. Kadalasan, ang mahirap na kalagayan nila ay ukol sa papel nila sa pagtatanggol sa isang tao na itinuturing ng marami bilang guilty sa kanilang mga mata. Bukod pa sa mga nabanggit, nalalagay sa pagdududa ang galing ng abogado. Nanalo ba sa kaso dahil sa galing ng abogado o dahil sa kung sino ang nasasakdal?

Para sa ilan kong kaibigang abogado, anila, tatanggihan na lang nila ang pagkakataong hawakan ang kasong ito dahil sa mga nabanggit na katwiran. Nguni’t may karugtong pa ring tanong ang ganitong desisyon. Madali bang tumanggi sa Secretary of Justice?

At, ang pinakamalaking talo niya—ang opinyon ng mga tao. Bagama’t sinabi niya na hindi siya makikialam sa kaso, hindi rin naman ibig sabihin na walang naging impluwensya ang kanyang posisyon,