Kim Kianna Dy, Dwight Ramos bonding sa niyebe ang inatupag

NAGLIWALIW si F2 Logistics Cargo Movers opposite hitter Kim Kianna “KKD” Dy sa Japan kasama ang kanyang pamilya at nakipagkita rin sa kasintahang si Gilas Pilipinas forward Dwight Ramos habang off season ang Premier Volleyball League (PVL).

Naglabas ng ilang mga kuha ng litrato si Kianna kasama ang Filipino-Russian-American na si Dwight sa Hokkaido, kung saan naglalaro ito sa Levanga Hokkaido sa Japan B.League.

Makikita sa kanyang Instagram posts ang mga larawan habang naglalaro ang mga ito sa nyebe o snow habang namamasyal sa kabuuan ng naturang lugar, kasama ang mga mahal sa buhay ng dating De La Salle University (DLSU) Lady Spikers star hitter.

“Best kind of memories,” wika ni Dy sa kanyang social media post. “Snowy good day.”

Bukod sa Hokkaido ay nagtungo rin ang kanilang pamilya sa Tokyo, Sapporo at malapit sa pamosong UNESCO World Heritage site na Mount Fuji.

“Super happy that the most ideal Japan accommodation for me and my big family came with most beautiful view,” wika pa nito sa Instagram post habang nakakuha ng magandang mauupahang lugar para sa pamilya tanaw ang 12,388-feet na pinakamataas na kabundukan sa Japan.

Makikita rin sa mga post nito ang iba’t ibang napuntahang destinasyon ng pamilya, kabilang ang mga magagandang tanawin sa tinaguriang “Land of the Rising Sun.”

Nakatakdang sumabak ang 27-anyos na 5-foot-10 spiker at middle blocker sa darating na PVL Open Conference sa susunod na buwan na palaisipan pa kung sino ang opisyal na magko-coach sa koponan dahil sa mga lipatang nagaganap kasunod ng free agency sa nag-iisang pro-league sa women’s volleyball.

Maugong ang ispekulasyon na may bagong head coach ang Cargo Movers sa katauhan ni dating National University juniors girls volleyball head coach at dating De La Salle University Lady Archers libero Regine Diego matapos lumabas ang mga litrato kasama si middle blocker at team captain Aby Marano habang nagsasanay sa DLSU gymnasium.

Nagsilbi si Diego bilang national coach ng women’s 17-under at 19-under squads at naging parte ng dinastiya ng DLSU noong mid-2000.

Tumayong deputy coach si Benson Bocboc para sa Cargo Movers nang iwan ni longtime coach Ramil de Jesus ang posisyon sapol nitong 2022 PVL Open Conference. (Gerard Arce)