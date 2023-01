Julie, Rayver magpapasabog ng kilig sa V-day

Pagkatapos ng successful JulieVerse concert last November, magsasama sa isang online mini-series sina Asia’s Limitless Star Julie Anne San Jose and Total Heartthrob Rayver Cruz para sa Valentine’s Day.

Ang naturang online mini-series na may titulong Pag-ibig Na Kaya? ay collaboration ng GMA at ng Universal Records.

In-announce via social media ni Rayver ang show at excited na siyang makasama sa pag-arte naman ang girlfriend na si Julie.

“Proud kami ihandog sa inyong lahat ang upcoming online mini-series titled Pag-ibig Na Kaya. Ngayong parating na Valentine’s, sure na matutuwa kayo rito lalo na kayong mga JulieVer fans. Sana suportahan niyo ha? ‘Di ba, spideykins? @myjaps. Thanks to Universal Records for making this possible @universalrecordsph #PagIbigNaKaya #PNKJulieVer,” sabi ni Rayver.

Si Julie naman ay bukod sa bago nilang show ni Rayver ay may ilalabas din na bagong song at music video sa February.

“New song and video coming out on Feb! Mark your calendars! So proud of you @rayvercruz. excited about this one heheheh,” caption ni Julie.

For sure ay aabangan at kikiligin sa mini-series na ito ang JulieVer fans sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Ito kasi ang isang hiling nila na gawin ng dalawa at ngayon ay natupad na.

Mag-premiere ang Pag-ibig Na Kaya? on February 3. Pero mapapanood muna ang JulieVer loveteam sa pagbabalik ng The Clash on it’s 5th season on January 22. (Ruel Mendoza)