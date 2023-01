Jordan Clarkson, Jazz diniskaril balik ni Donovan Mitchell sa Utah

NADISKARIL ang unang balik ni Donovan Mitchell sa Utah matapos lumipat sa Cleveland bago ang season.

Nagsalansan si Mitchell ng 46 points sa dating teritoryo, pero sa pangunguna ng ex-teammate niyang si Jordan Clarkson ay nag-rally sa dulo ang Jazz para silatin ang Cavaliers 116-114 Martes ng gabi sa Vivint Arena.

Nagpaulan ng limang tres si Clarkson tungo sa 32 points tampok ang siyam na sunod sa decisive 13-0 run ng Utah sa stretch.

Sinilaban din ni Lauri Markkanen ang dating team ng 25 points, 16 rebounds. Sina Markkanen, Collin Sexton at Ochai Agbaji ang pinalit ng Cavs para kay Mitchell.

Binigyan ng video tribute at maingay na standing ovation si Mitchell sa Vivint Arena.

Walang boo, mainit pa rin siyang tinanggap ng fans na ang ilan ay nakasuot pa ng kanyang No. 45 jersey. May sahog pang 6 assists at 3 steals si Mitchell, ginugol ang first five seasons niya sa Utah.

Nag-ambag sina Malik Beasly, Mike Conley at Nickeil Alexander-Walker ng tig-13 points sa Jazz.

Umayuda ng 21 markers si Darius Garland sa Cavs. (Vladi Eduarte)