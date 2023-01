Harry nilantad pagbugbog sa kanya ni Prince William

Maraming naging rebelasyon sa sinulat na memoir ni Prince Harry na may titulong Spare. Isa sa nakakagulat na rebelasyon ay ang pagiging bayolente ng nakakatandang kapatid ni Harry na si Prince William.

Sa isang chapter ng Spare, kinuwento ni Harry ang naging pagtatalo nila ni William noong 2019 dahil sa misis nitong si Meghan Markle.

Ayon kay Harry, sinugod daw siya ni William sa tinitirhan nila ni Meghan sa Nottingham Cottage at sinuntok daw siya nito.

Tinawag pa raw ni William si Meghan na “difficult,” “rude,” and “abrasive.”

Sinisigawan at minura pa raw ni William si Harry, pero mahinahon pa rin daw si Harry sa pagsabi na “Willy, I can’t speak to you when you’re like this.”

Binigyan pa raw niya ng isang basong tubig si William para kumalma.

Sinulat pa ni Harry: “He set down the water, called me another name, then came at me. It all happened so fast. So very fast. He grabbed me by the collar, ripping my necklace, and he knocked me to the floor. I landed on the dog’s bowl, which cracked under my back, the pieces cutting into me. I lay there for a moment, dazed, then got to my feet and told him to get out.”

Umalis pero bumalik daw si William para mag-apologize sa ginawa niya. Sinabi pa raw nito: “You don’t need to tell Meg about this.”

Nakita raw ni Meghan ang mga pasa at sugat ni Harry at naiyak ito sa sinapit ng kanyang mister.

Nag-decline naman daw na mag-comment si Prince William sa nilalaman ng libro ni Harry. (Ruel Mendoza)