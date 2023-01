Gamit ang tips ng customer! Batangueño food rider nagpa-burger sa mga purdoy

Lodi sa kabutihan ang isang rider sa Batangas!

Siya si Joneil Conti, isang food delivery rider mula Lipa City, na nag-trending dahil sa kanyang ‘thank you message’ post sa Facebook Page na ‘Lipa City Philippines [LCP]’.

Nagpapasalamat si Conti sa kanyang mga customer na nagbigay ng tip sa kanya sapagkat dahil dito ay nakatulong din siya sa iba.

“Magandang buhay po sa lahat…ako po ay isang food panda rider dito sa bayan ng lipa…nais ko lang po sanang pasalamanatan lahat nang mabubuting puso na customer ng Foodpanda dahil sa tip na binibigay niyo sakin eh nakaipon po tayo para mabigyan ng pangtawid gutom kahit papano ang mga less fortunate pati na mga masisipag na guard at mga magigiting na trapik enforcer dito sa lipa…” caption niya sa naturang post.

Makikita sa ibinahagi niyang picture ang mga burger na nakabalot sa lamesa na isa-isa nila itong isinalansan sa kanya-kanyang plastic.

Sabi ni Conti, naisipan nito para maibalik sa iba ang biyaya na natanggap niya.

Bukod dito, shinare rin niya na noong Bagong Taon ay namigay din siya ng pagkain sa 40 na indibidwal sa kanilang lugar. Ilan sa mga pagkain na kanyang hinanda ay soup, egg sandwiches, at tubig bilang panulak.

Malaki naman ang pagpapasalamat ni Conti sa kanyang pamilya at relatives sa paglahad ng kamay sa kanya upang tumulong sa paghahanda at pag-aambag.

Mensahe niya sa mga kapwa niya rider na habaan ang pasensya dahil hindi maiiwasang makatagpo ng mga costumer na hindi mabubuti.

Dagdag niya, hindi rin dapat na mag-alinlangan ang lahat na tumulong dahil hindi naman kaila­ngan na maging mayaman para makatulong sa iba.

Inulan naman ito ng mga positibong komento mula sa mga madlang pipol.

Tulad ni Jennie Maramba, sabi niya, “Proud of you. You bring your service to a higher level. Bless your heart. May your cup overflows.”

“Pagpalain ka nawa sa kagandahang loob mo!” hirit ni Ed Maglaque.

“Paying it forward,” saad pa ng isang user.

Talaga namang sa panahon ngayon mayroon pa rin talagang may mabubuting puso gaya na lamang ng lodi rider na ito! (Moises Caleon)