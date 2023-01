GAB Chairman Richard Clarin sumabak agad sa trabaho

NAGTUNGO ang bagong-talagang Games and Amusements Board (GAB) chairman na si Atty. Richard Clarin sa Cebu kamakailan para makipag-usap kay world boxing champion Melvin Jerusalem para sa isang courtesy call.

Sinikwat ni Jerusalem ang WBO minimumweight championship title kamakailan.

Dinaluhan din ng GAB ang naganap na weigh-in ceremony ng walong boxing bouts promotion sa Cebu.

Tampok dito ang labanan nina Milan Melindo ng Pilipinas at Chaiwat Buatkrathok ng Thailand sa para pag-agawan ang silver featherweight championship belt na gagawin sa Cebu Sports Complex.

Siniguro ni Clarin at ng mga GAB official na ang mga boksingerong lalaban ay pasado sa timbang at requirements. (Elech Dawa)