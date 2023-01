Franki Russel pinatirik mata ni Clifford Pusing

Ayaw paawat ni Franki Russel sa pagpapaseksi, ha! Tila nai-enjoy nga niya na pinagpapantasyahan siya ng mga boylet.

Heto nga at may bago siyang pelikula. Na ang tema ay tungkol sa isang

summer getaway na dapatay katuwaan lang, pero isang binata ang makakaranas ng mga bagay na hinding-hindi niya na malilimutan.

Ang bongga ng ‘Tag-Init’ dahil si Joey Reyes ang direktor.

Iikot ang kuwento sa 17 years old na si Martin (Clifford Pusing), na pinilit isama ng kuya niyang si Chino (Ali Asistio) na mag-beach kasama sina Paolo (Aerol Carmelo) at girlfriend na si Nadine (Yen Durano).

Dahil feeling out of place, magso-solo si Martin at mapapadpad sa isang beach house kung saan nakatira si Adele (Franki Russell), isang dalagang may magandang mukha pero may malungkot na kwento.

Si Robbie (Marc Acueza), isang pamilyadong anak ng politiko, ay karelasyon ni Adele at gusto na sana niyang kumawala rito pero hindi niya magawa.

Sa maiksing panahon na iyon ay mahuhulog ang loob ni Martin kay Adele. Tuluyan nang magiging lalaki ang bagets na si Martin.

Mararanasan niya ang isang makatirik mata na regalo ni Franki!

Siyempre, magpapatalbugan din ang mga bida ng ‘Tag-Init’ sa paglalantad ng kanilang mga katawan.

At mukhang hindi naman magpapahuli si Clifford Pusing, na isang mahusay na swimmer.

Pero siyempre, nandiyan din ang pamatay na abs nina Aerol Carmelo, Ali Asistio.

Hindi riin naman patatalbog ang mga girls, dahil si Franki Russell ay isang beach babe. At dapat ding maghanda ang mga boys dahil siguradong mag-iinit sila sa sexy body ni Yen Durano.

Mapapanood ang “Tag-init” sa Vivamax simula January 20, 2023.

Punta na sa web.vivamax.net. (Rb Sermino)