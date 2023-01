Dagdag-sahod sa gobyerno ilalabas na

Madaragdagan ang take home pay ng mga kawani ng gobyerno epektibo ngayong Enero dahil sa implementasyon ng last tranche ng Salary Standardization Law.

Ito ang inanunsiyo ng Department of Budget and Management (DBM) kasabay ng dalawang budget circulars na pinirmahan ni Secretary Amenah Pangandaman para sa implementasyon ng huling tranche ng SSL para sa civilian personnel at kawani ng local government units.

Unang ipinatupad ang umento sa ilalim ng SSL noong 2020.

Sinabi ni Pangandaman na kinikilala ng ahensya ang papel na ginagampanan ng mga kawani ng gobyerno sa paghahatid ng serbisyo kaya marapat lamang na maalalayan ang mga ito sa pamamagitan ng pagdaragdag sa kanilang sahod upang makatulong sa epekto ng inflation.

Kabilang sa mga makakatanggap ng salary increase sa ilalim ng ssl ay mga civilian personnel, regular man o casual, appointive o elective; kasama na ang full-time o part-time; mga kawani mula sa ehekutibo, lehislatibo at hudikatura, constitutional commissions at iba pang constitutional offices; state universities and colleges; at government-owned and controlled corporations na hindi sakop ng ra 10149. (aileen taliping)