Carl Tamayo, Ryukyu aprub 3-taong kontrata

NAKIPAGKASUNDO na para sa tatlong taong kontrata si dating University of the Philippines (UP) Fighting Maroons forward Carl Vincent Tamayo sa Ryukyu Golden Kings sa Japan B.League.

Ito ay isang araw matapos ianunsiyo ang pagtatapos ng karera nito sa University Athletics Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament.

Maglalaro ang 21-anyos na UAAP 84th season Rookie of the Year sa isa sa pinakamalakas na koponan sa Japanese league sa B1 West District kaakibat ang 59-7 win-loss kartada.

Nagtappos ang team ng runner-up sa 2021-22 season, habang mayroon na itong apat na B.League at anim na conference titles, gayundin ang third place finish noong 2011 sa ABA Club Championship.

Inihayag ng 6-foot-7 forward sa kanyang social media account ang desisyon niyang dalhin ang laro sa ibang bansa upang maging isang professional basketball player matapos ang dalawang taon sa Fighting Maroons at tulungang matuldukan ang 36-taong paghihintay sa kampeonato.

“I am especially grateful because my playing for UP has opened the doors to even more blessings and opportunities. I have decided to accept the offer to play professionally in Japan,” pahayag ni Tamayo sa kanyang Instagram post nitong Martes.

Nabigo lamang dalhin nito ang Fighting Maroons sa back-to-back title kasunod ng runner-up finish ng koponan sa nagdaang season matapos mabawian ng Ateneo Blue Eagles sa winner-take-all Game 3 ng best-of-three Finals nitong Disyembre. (Gerard Arce)