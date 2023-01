Bugbugang Manny Pacquiao at Kell Brook ipinoporma na

DESIDIDONG bumalik sa ring ngayong 2023 si eight-division Filipino champion Manny Pacquiao at ang plano ay sa Middle East ito makikipag-upakan.

May ugong na si former world champion Kell Brook ang posibleng makalaban ni Pacquiao.

Bago pumasok ang 2023 ay nag-anunsiyo si Pacquiao na muling sasabak sa bugbugan sa isang exhibition bout na oorganisahin ng Japanese mixed martial arts promotion Rizin Fighting Federation.

Ngayon ay balik na sa professional boxing si Pacquiao at ang makakatapat ay si Brook na may bansag na “The Special One”, tangan nito ang 40-3 win-loss mark at 28 knockouts.

Sa panandaliang pagretiro, naging aktibo pa rin si 44-year-old Pacquiao sa mga pagpapakondisyon ng katawan.

Kahit natalo kina Errol Spence, Terence Crawford at Gennady Golovkin, nanatiling solidong kalaban si Brook dahil tinalo nito ang dating sparring partners ni Pacquiao na sina Amir Khan at Shawn Porter.

Natalo si Pacquiao kay Yordenis Ugas ng Cuba noong August 2021 sa Las Vegas, tangan ng Pinoy pug ang 62-8-2 mark kasama ang 39 knockouts. (Elech Dawa)