Bigo man sa Golden Globes: Dolly de Leon panalo sa puso ng mga Pinoy

Panalong-panalo si Dolly de Leon sa pagdalo niya sa Golden Globes. Number one trending nga ang pagdalo ni Dolly sa Golden Globes.

At yes, bigo man si Dolly na masungkit ang tropeo sa best supporting actress award ng Golden Globes para sa pelikulang ‘Triangle of Sadness’ waging-wagi pa rin siya para sa mga Pinoy.

Aba, isang history nga ang naitala ni Dolly, bilang nominado sa Golden Globe. Ang pagdalo lang niya sa naturang event ay isang malaking bagay na para sa mga Pilipino.

Eh kasi nga, si Dolly ang kauna-unahang Pinoy na naging nominado sa Golden Globes.

Well, si Angela Bassett nag nakasungkit ng trophy para sa pelikulang ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Anyway, nakakapangilabot nga ang mensahe ng mga Pinoy kay Dolly. Tila nakasilip nga ng pag-asa ang mga Pinoy na puwedeng-puwede na talaga naging makamit ang ating mga pangarap.

Sino nga ba ang makapagsasabi na mararating ng isang hindi naman superstar na artista sa Pilipinas ang puntong ito. Isang stage na inasam ng maraming sikat na Pinoy, pero hindi nakamtan.

Sabi nga, “History has been made. Congratulations again Dolly de Leon for her best supporting actress nomination at the 2023 Golden Globes.”

Anyway, umaasam ang lahat ng ma-nominate pa si Dolly sa iba’t ibang international award giving bodies, at siyempre, doble dasal n asana ay makasungkit siya ng panalo, ha! (Rb Sermino)

