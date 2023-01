Angelito Camer takmau sa Rooty Hill blitz chess

PINAGHARIAN ni Arena Grandmaster Angelito “Anji” Camer ang katatapos na 2022 Rooty Hill Blitz Chess Championship na ginanap sa Sydney, Australia kamakailan.

Nakakolekta si Camer ng 10.5 points mula sa 10 wins at one draw para magkampeon sa 11-round event.

Kabilang sa mga tinalo ni Camer sina Dennis Okan, Daniel Wang, Jeremy Plunkett, James Phan, Saisiddharth Naraharasetty, Vihaan Anup Kumar, Rudra Verma, Alexander Thuaux, Sayum Rupasinghe at Hans P Muller sa 11th at final round.

Tabla siya sa kababayang si Johnny Teves sa sixth.

‘I’m so happy to have been part of such an incredible event, ” sabi ng Sydney, Australia-based Camer. (Elech Dawa)