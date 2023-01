Yorme nilibre grocery ng mga kapitan

Sino raw itong alkalde ang nilibre sa grocery ang mga kapitan ng barangay sa kanyang siyudad?

Ayon sa tsika ng ilang Marites, niyaya raw ni mayor itong kanyang mga kapitan sa isang mala¬king mall sa Metro Manila.

Nasa 10 kapitan daw ang nagpaunlak sa paanyaya ni yorme. Dinala muna ito sa isang restaurant para mananghalian. Nang makatapos sa tsibog, nagtungo naman sila sa supermarket upang mag-grocery.

Tuwang-tuwa raw ang mga barangay chairman kaya lahat ng magustuhang produkto ay kinuha as in add to cart lang ang peg.

Isang kapitan daw ang nagbabad sa meat section, aba’y halos pakyawin na kasi ang mga karneng baboy, baka at manok sa naturang section. May karinderya siguro si kapitan kaya puro mga karne ang kanyang dinale sa pa-grocery ni yorme.

May isang kapitan nga raw ang nakapuno ng limang shopping cart, siyempre nga naman dahil hindi naman siya ang magbabayad nito kundi si yorme.

Bago raw nagsipag-uwi ang mga kapitan, binigyan pa sila ng allowance courtesy ni yorme, aba’y mapapa-‘sanaol’ ka talaga sa bumuhos na grasya sa mga kapitan.

Kaya itong si yorme, walang kahirap-hirap na nanalo sa halalan sa tulong na rin ng mga kaalyado nitong kapitan sa kanyang siyudad.

Clue. Si Mayor ay dating empleyado lang ng gobyerno pero nagkaasawa ng politiko. Mapapa-‘I love you so bad’ ka sa kanyang pangalan.